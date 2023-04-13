Вчорашній обстріл Дворічної Харківської області: двоє людей загинули, одна поранена

В результаті обстрілу Дворічної Харківської області у середу, 12 квітня, двоє людей загинули, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, за оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні.

"Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами", - додав він.

Нагадаємо, російські військові обстріляли селище Дворічна Куп'янського району у середу, 12 квітня, внаслідок чого постраждало цивільне населення. До цього повідомлялось, що внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали важкі поранення.

До цього російські війська сьогодні, 1 квітня обстріляли селище Дворічна Харківської області. Внаслідок чого загинув чоловік.