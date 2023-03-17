Окупанти облаштували площадку для гвинтокрилів на Азовсталі, - Андрющенко

Російські окупанти облаштували майданчик для гвинтокрилів на території Азовсталі. Перетворюють місто в військову базу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Небо Маріуполя зараз. Окупанти "відкрили" площадку для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в у селі Малоянисоль Донецької області нещодавно здетонував ворожий склад боєприпасів.

Також росіяни почали переміщувати системи ППО на нове місце після нещодавньої серії вибухів в тимчасово окупованому Маріуполі.

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