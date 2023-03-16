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Під Маріуполем здетонував ворожий склад боєприпасів, триває пожежа

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Малоянісоль, Четвер 16 березня 2023 15:12
Під Маріуполем здетонував ворожий склад боєприпасів, триває пожежа Фото: Під Маріуполем здетонував ворожий склад боєприпасів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 березня, у селі Малоянісоль (Донецька область) здетонував ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Бавовна у Маріупольському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про пожежу та детонацію повідомляють місцеві мешканці.

"Результат - мінус один склад російських окупантів. ЗСУ працює чітко! Відплата поруч", - додали у міській раді.

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Він розповів, що після вибухів знов відправили гвинтокрили в бік влучання.

Нагадаємо, що в понеділок в тимчасово окупованому Маріуполі повідомляють про вибухи. Над містом видно клуби диму.

В тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів.

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