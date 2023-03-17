Оккупанты обустроили площадку для вертолетов на Азовстали, - Андрющенко

Российские оккупанты обустроили площадку для вертолетов на территории Азовстали. Превращают город в военную базу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Небо Мариуполя сейчас. Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории Азовстали. Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", - пишет Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в селе Малоянисоль Донецкой области недавно сдетонировал вражеский состав боеприпасов.

Также россияне начали перемещать системы ПВО на новое место после недавней серии взрывов во временно оккупированном Мариуполе.

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