Намагаються сховати. У Маріуполі окупанти переміщують ППО на нове місце

У тимчасово окупованому Маріуполі після нещодавньої серії вибухів російські загарбники переміщують системи ППО на нове місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"А от і реакція на вчорашню бавовну. Русня почала перетягувати ППО на нове місце в Маріуполі. Намагаються сховати. Даремно. Якщо ти тягнеш С-300 по проспекту в окупованому місті, де працює Спротив, а мешканці чекають на деокупацію, можеш сховати хіба що голову в пісок. Хоча краще одразу в пакет", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі в черговий раз пролунали про вибухи. За словами радника мера, російська ППО двічі спрацювала по лінії РадУкраїна-Агробаза, на третій вибух піднявся дим в районі ЖМР 23.

Також раніше ми писали, що у Маріуполі активізувалася авіація росіян. Ворожі літаки прямували у бік Запоріжжя.

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