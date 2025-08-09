Окупанти нанесли удар дронами по Балаклійській громаді: влучання у приватний будинок

За інформацією місцевої влади, ворожі дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.

Одне з влучань припало на приватне домоволодіння, інше - на нежитлову будівлю.

На щастя, завдяки оперативній роботі екстрених служб серйозних жертв вдалося уникнути. Рятувальники та правоохоронці вже працюють на місцях подій, оглядають пошкодження та вживають заходів для забезпечення безпеки мешканців.