Окупанти нанесли удар дронами по Балаклійській громаді: влучання у приватний будинок

Балаклійська громада знову зазнала атаки ударними дронами, у результаті якої постраждали приватні будинки та нежитлові будівлі. На місці працюють екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Віталія Карабанова, начальника Балаклійської МВА.
За інформацією місцевої влади, ворожі дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.
Одне з влучань припало на приватне домоволодіння, інше - на нежитлову будівлю.
На щастя, завдяки оперативній роботі екстрених служб серйозних жертв вдалося уникнути. Рятувальники та правоохоронці вже працюють на місцях подій, оглядають пошкодження та вживають заходів для забезпечення безпеки мешканців.
В ніч на 9 серпня військові Російської Федерації знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Російська армія дронами атакувала місто Чугуїв, у Харківській області. За попередніми даними, вони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.
Нагадаємо, у ніч на 8 серпня Повітряні сили України ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.