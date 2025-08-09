Оккупанты нанесли удар дронами по Балаклейской громаде: попадание в частный дом

По информации местных властей, вражеские дроны были направлены на центральную часть города, где зафиксировано несколько точек попадания.

Одно из попаданий пришлось на частное домовладение, другое - на нежилое здание.

К счастью, благодаря оперативной работе экстренных служб серьезных жертв удалось избежать. Спасатели и правоохранители уже работают на местах событий, осматривают повреждения и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.