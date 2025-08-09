Україною шириться тривога через загрозу дронів: де можливі удари "Шахедами" (карта)

В ніч на 9 серпня військові Російської Федерації знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу вже оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Таким чином, станом на 1:18 тривога охоплює Чернігівську, Сумську та Харківську області.

Аналогічна активність зафіксована і на півночі Харківщини - там безпілотники рухаються у південному напрямку.

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про виявлення кількох груп безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на півночі Чернігівської області, що рухаються у південно-західному напрямку.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня Повітряні сили України ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.

При цьому вибухи лунали у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.