Оккупанты нанесли удар дронами по Балаклейской громаде: попадание в частный дом

Балаклейская громада снова подверглась атаке ударными дронами, в результате которой пострадали частные дома и нежилые здания. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Виталия Карабанова, начальника Балаклейской МВА.