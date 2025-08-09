ua en ru
Оккупанты нанесли удар дронами по Балаклейской громаде: попадание в частный дом

Балаклейская громада, Суббота 09 августа 2025 03:45
Оккупанты нанесли удар дронами по Балаклейской громаде: попадание в частный дом Иллюстративное фото: после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Балаклейская громада снова подверглась атаке ударными дронами, в результате которой пострадали частные дома и нежилые здания. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Виталия Карабанова, начальника Балаклейской МВА.

По информации местных властей, вражеские дроны были направлены на центральную часть города, где зафиксировано несколько точек попадания.

Одно из попаданий пришлось на частное домовладение, другое - на нежилое здание.

К счастью, благодаря оперативной работе экстренных служб серьезных жертв удалось избежать. Спасатели и правоохранители уже работают на местах событий, осматривают повреждения и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.

Оккупанты нанесли удар дронами по Балаклейской громаде: попадание в частный дом

Атака дронов в ночь на 9 августа

В ночь на 9 августа военные Российской Федерации снова запустили по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Российская армия дронами атаковала город Чугуев, в Харьковской области. По предварительным данным, они ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.

Напомним, в ночь на 8 августа Воздушные силы Украины ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.

