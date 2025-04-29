Окупанти намагаються створити буферну зону в Сумській області, - ОВА

Весняний наступ Росії

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.

За даними джерел РБК-Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумської та Харківської областей.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія вже розпочала наступ на цих напрямках.

За словами Сирського, Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

В американському Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми.

Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, російський весняний наступ уже почався. З приходом теплої погоди ґрунт твердне, а листя на деревах знижує ефективність українських безпілотників.

Детальніше про те, чи планує Росія масштабний наступ, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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