Оккупанты пытаются создать буферную зону в Сумской области, - ОВА

Весеннее наступление России

Напомним, недавно стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.

По данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия уже начала наступление на этих направлениях.

По словам Сырского, Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

В американском Институте изучения войны оценили возможности российской армии для наступления на Сумы.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, российское весеннее наступление уже началось. С приходом теплой погоды почва твердеет, а листья на деревьях снижают эффективность украинских беспилотников.

Подробнее о том, планирует ли Россия масштабное наступление, читайте в материале РБК-Украина.

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