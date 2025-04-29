Російський наступ уже почався, весна позбавила ЗСУ важливої переваги, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Спроба повернути ініціативу

Кадри одного з недавніх російських штурмів, зняті безпілотниками 14-ї бригади Національної гвардії України, демонструють, як російська армія намагається повернути втрачений темп, який українські війська стримують від початку року.

За даними бригади, 17 квітня вона зупинила атаку поблизу Покровська - ключової мети Росії - знищивши десятки мотоциклів і бронетехніки. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив 9 квітня, що кількість російських штурмів за останній тиждень подвоїлася.

Політичний тиск і перемир'я з підступом

Новий наступ відбувається на тлі зростаючого тиску з боку президента США Дональда Трампа на обидві сторони конфлікту з метою укладення перемир'я. Він також дав зрозуміти, що США можуть припинити підтримку України, якщо домовленостей не буде досягнуто, що загрожує припиненням військової допомоги.

Кремль оголосив про короткочасне перемир'я на початку травня, але українські офіційні особи вважають це пропагандистським ходом, який не протримається - як і попередні односторонні "перемир'я", оголошені Росією.

Фронт стабілізовано, але ненадовго

За словами українських солдатів та аналітиків, навесні українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту на сході. Якщо минулої осені Росія захоплювала сотні квадратних кілометрів на місяць, то в перші два тижні квітня - менше 100 квадратних кілометрів, що стало найповільнішим темпом наступу з літа минулого року, за даними Інституту вивчення війни (ISW). Тим часом Україна змогла повернути частину втраченої території.

Залишається питання: чи зможе Україна утримувати фронт влітку, коли бої традиційно посилюються? Росія намагається представити свої майбутні успіхи як неминучі, натякаючи, що США варто схилити Київ до капітуляції.

Великі втрати, обмежені успіхи

Аналітики та українські військові зазначають, що весняний наступ поки що приніс Росії великі втрати і незначні територіальні надбання. Однак із потеплінням умови для України ускладнюються.

"Ми не очікуємо, що поточне затишшя триватиме довго", - каже 37-річний офіцер, який з грудня воює в районі Покровська. - "Ми знизили темп противника, але розуміємо, що він перегруповується і готується до наступної фази наступу".

Причини уповільнення наступу

Українські військові та аналітики вказують на кілька чинників, що пояснюють уповільнення Росії. Російські сили виснажені. Деякі дивізії, що беруть участь в атаці на Покровськ, воюють без перерви вже понад два роки, зазначає аналітик ISW Джордж Баррос.

"Єдиний спосіб піти звідти - це загинути", - говорить він про деякі підрозділи.

Відмова від паузи в бойових діях призвела до погіршення матеріально-технічного стану російської армії. Техніка і постачання зношені, нові поповнення - погано навчені і слабо інтегровані в підрозділи, що знижує їхню боєздатність.

Дрони як перший рубіж оборони

Українська армія також адаптувалася. Тепер дрони - це перша лінія оборони. Розвідувальні дрони з тепловізорами шукають рух ворога, а ударні - знищують наступаючі сили ще до того, як вони досягають українських позицій. Це дає змогу обороняти великі ділянки фронту з набагато меншою кількістю солдатів.

"Завдяки цій інновації Україна утримує величезні ділянки фронту з разюче малою кількістю людей", - каже Баррос.

Таку стратегію Україна тепер використовує по всій східній лінії фронту.

Приклад півночі: Куп'янськ і дрони

На північному сході України росіяни намагаються форсувати річку Оскіл, щоб знову атакувати місто Куп'янськ. У березні близько 500 російських солдатів переправилися через річку, але Україна відправила 15-ту оперативну бригаду для контратаки.

Спочатку піхота прочісувала місцевість біля села Кіндрашівка (4 км від річки), але потім основну роботу почали виконувати дрони. За словами командира батальйону з позивним "Корсар", зараз дрони відповідальні за близько 85% втрат противника в цьому районі.

"Дуже рідко справа доходить до перестрілки", - каже 30-річний Корсар. - "Цього місяця вона була всього один раз".

Обмеження для дронів: дерева і потепління

Однак утримувати лінію оборони одними дронами стане дедалі важче. На деревах знову з'являється листя, і вже за місяць воно закриватиме видимість для дронів. На північному сході, де рослинність густіша, це дасть росіянам більше укриттів.

До того ж закінчується "сезон бездоріжжя", коли через розкислий ґрунт техніка не може просуватися. Це може пояснювати відновлення Росією механізованих атак.

"Вони просунулися не надто сильно і зазнали величезних втрат", - каже оборонний аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді. - "Це заслуга української системи оборони".

Майбутні ризики: виснаження ресурсів

Проте, він вважає, що найближчими місяцями українська система опиниться під зростаючим тиском. Зараз боєприпасів достатньо, але запаси скорочуються. Найближчими місяцями, за його прогнозами, Україна може залишитися без американських артилерійських поставок, якщо Конгрес не схвалить новий пакет допомоги. Європа, за його словами, не здатна повною мірою компенсувати цей дефіцит.

"Українцям доведеться зменшити темп вогню, і тоді навіть збільшення виробництва дронів не допоможе втримати фронт із таким малим числом солдатів. Я не очікую драматичного обвалення фронту... але загальна динаміка несприятлива для України. У якийсь момент дрони не зможуть замінити відсутність піхоти", - сказав він.