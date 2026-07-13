Окупанти мають серйозний дефіцит пального на Херсонщині та у Криму, - "АТЕШ"

Паливні проблеми зачепили ППО Росії в Криму та Херсонській області

Агенти "АТЕШ" зі складу підрозділів загарбників у Криму та на окупованій Херсонщині заявили про великий дефіцит пального.

"Паливо дають по чайній ложці. Машину можна завести тільки якщо це бойовий виїзд. Решту часу техніка стоїть. Якщо закінчиться в дорозі - просто кидаєш її і біжиш у найближчу траншею чи село, перечекати дрони", - повідомив один із агентів у підрозділі протиповітярної оборони поблизу Чонгара.

Що відбувається

Подібна ситуація зафіксована у кількох підрозділах:

1096-й ЗРП (22-й АК) та МОГ на Р-280/Чонгар (Крим);

підрозділи ППО/БПЛА 49-ї ОВА (Херсонщина).

Агенти руху опору фіксують, як це виглядає на практиці:

екіпажі виїжджають майже на сухому баку;

якщо пальне закінчується на маршруті, то кидають машину і йдуть пішки.

Такі випадки вже були на тиловій трасі між Генічеськом та Скадовськом. Покинута російська техніка стає мішенню для дронів ЗСУ, зазначає "АТЕШ".

"Окупаційне командування не афішує масштабу проблеми, але збої з елементарною заправкою показують реальний стан постачання армії РФ", - додали партизани.