Окупанти мають серйозний дефіцит пального на Херсонщині та у Криму, - "АТЕШ"

Російське командування на Півдні України обмежило заправку пальним мобільних вогневих груп та ППО. Прикривати позиції від безпілотників ЗСУ окупантам стало складніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву руху спротиву "АТЕШ".
Агенти "АТЕШ" зі складу підрозділів загарбників у Криму та на окупованій Херсонщині заявили про великий дефіцит пального.
"Паливо дають по чайній ложці. Машину можна завести тільки якщо це бойовий виїзд. Решту часу техніка стоїть. Якщо закінчиться в дорозі - просто кидаєш її і біжиш у найближчу траншею чи село, перечекати дрони", - повідомив один із агентів у підрозділі протиповітярної оборони поблизу Чонгара.
Подібна ситуація зафіксована у кількох підрозділах:
Агенти руху опору фіксують, як це виглядає на практиці:
Такі випадки вже були на тиловій трасі між Генічеськом та Скадовськом. Покинута російська техніка стає мішенню для дронів ЗСУ, зазначає "АТЕШ".
"Окупаційне командування не афішує масштабу проблеми, але збої з елементарною заправкою показують реальний стан постачання армії РФ", - додали партизани.
Нагадаємо, у червні дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення окупантів на Кінбурнській косі. За даними "АТЕШ", доставка боєприпасів, пального та продовольства повністю зупинилася.
Агент "АТЕШ" у складі армії РФ на південному напрямку розповів про зростаючу кризу з плавзасобами в окупантів. За його словами, на островах дельти Дніпра біля Херсона швидкісних катерів майже не залишилося.