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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У оккупантов серьезный дефицит горючего на Херсонщине и в Крыму, - "АТЕШ"

17:05 13.07.2026 Пн
2 мин
Партизаны узнали о значительных сложностях для работы российской ПВО на оккупированных территориях
aimg Елена Бджола
Фото: бензовоз российской армии (росСМИ)

Российское командование на Юге Украины ограничило заправку горючим мобильных огневых групп и ПВО. Прикрывать позиции от беспилотников ВСУ оккупантам стало труднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление движения сопротивления "АТЕШ".

Топливные проблемы затронули ПВО России в Крыму и Херсонской области

Агенты "АТЕШ" из состава подразделений захватчиков в Крыму и на оккупированной Херсонской области заявили о большом дефиците горючего.

"Топливо дают по чайной ложке. Машину можно завести только если это боевой выезд. Остальное время техника стоит. Если закончится в дороге - просто бросаешь ее и бежишь в ближайшую траншею или деревню, переждать дроны", - сообщил один из агентов в подразделении противовоздушной обороны вблизи Чонгара.

Что происходит

Подобная ситуация зафиксирована в нескольких подразделениях:

  • 1096-й ЗРП (22-й АК) и МОГ на Р-280/Чонгар (Крым);
  • подразделения ПВО/БПЛА 49-й ОВА (Херсонщина).

Агенты движения сопротивления фиксируют, как это выглядит на практике:

  • экипажи выезжают почти на сухом баке;
  • если горючее заканчивается на маршруте, то бросают машину и идут пешком.

Такие случаи уже были на тыловой трассе между Геническом и Скадовском. Покинутая российская техника становится мишенью для дронов ВСУ, отмечает "АТЕШ".

"Оккупационное командование не афиширует масштаба проблемы, но сбои с элементарной заправкой показывают реальное состояние поставок армии РФ", - добавили партизаны.

Напомним, в июне действия Сил обороны Украины перекрыли маршруты обеспечения оккупантов на Кинбурнской косе. По данным "АТЕШ", доставка боеприпасов, горючего и продовольствия полностью остановилась.

Агент "АТЕШ" в составе армии РФ на южном направлении рассказал о растущем кризисе с плавсредствами у оккупантов. По его словам, на островах дельты Днепра у Херсона скоростных катеров почти не осталось.

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