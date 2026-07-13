У оккупантов серьезный дефицит горючего на Херсонщине и в Крыму, - "АТЕШ"

Топливные проблемы затронули ПВО России в Крыму и Херсонской области

Агенты "АТЕШ" из состава подразделений захватчиков в Крыму и на оккупированной Херсонской области заявили о большом дефиците горючего.

"Топливо дают по чайной ложке. Машину можно завести только если это боевой выезд. Остальное время техника стоит. Если закончится в дороге - просто бросаешь ее и бежишь в ближайшую траншею или деревню, переждать дроны", - сообщил один из агентов в подразделении противовоздушной обороны вблизи Чонгара.

Что происходит

Подобная ситуация зафиксирована в нескольких подразделениях:

1096-й ЗРП (22-й АК) и МОГ на Р-280/Чонгар (Крым);

подразделения ПВО/БПЛА 49-й ОВА (Херсонщина).

Агенты движения сопротивления фиксируют, как это выглядит на практике:

экипажи выезжают почти на сухом баке;

если горючее заканчивается на маршруте, то бросают машину и идут пешком.

Такие случаи уже были на тыловой трассе между Геническом и Скадовском. Покинутая российская техника становится мишенью для дронов ВСУ, отмечает "АТЕШ".

"Оккупационное командование не афиширует масштаба проблемы, но сбои с элементарной заправкой показывают реальное состояние поставок армии РФ", - добавили партизаны.