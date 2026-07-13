У оккупантов серьезный дефицит горючего на Херсонщине и в Крыму, - "АТЕШ"
Российское командование на Юге Украины ограничило заправку горючим мобильных огневых групп и ПВО. Прикрывать позиции от беспилотников ВСУ оккупантам стало труднее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление движения сопротивления "АТЕШ".
Топливные проблемы затронули ПВО России в Крыму и Херсонской области
Агенты "АТЕШ" из состава подразделений захватчиков в Крыму и на оккупированной Херсонской области заявили о большом дефиците горючего.
"Топливо дают по чайной ложке. Машину можно завести только если это боевой выезд. Остальное время техника стоит. Если закончится в дороге - просто бросаешь ее и бежишь в ближайшую траншею или деревню, переждать дроны", - сообщил один из агентов в подразделении противовоздушной обороны вблизи Чонгара.
Что происходит
Подобная ситуация зафиксирована в нескольких подразделениях:
- 1096-й ЗРП (22-й АК) и МОГ на Р-280/Чонгар (Крым);
- подразделения ПВО/БПЛА 49-й ОВА (Херсонщина).
Агенты движения сопротивления фиксируют, как это выглядит на практике:
- экипажи выезжают почти на сухом баке;
- если горючее заканчивается на маршруте, то бросают машину и идут пешком.
Такие случаи уже были на тыловой трассе между Геническом и Скадовском. Покинутая российская техника становится мишенью для дронов ВСУ, отмечает "АТЕШ".
"Оккупационное командование не афиширует масштаба проблемы, но сбои с элементарной заправкой показывают реальное состояние поставок армии РФ", - добавили партизаны.
Напомним, в июне действия Сил обороны Украины перекрыли маршруты обеспечения оккупантов на Кинбурнской косе. По данным "АТЕШ", доставка боеприпасов, горючего и продовольствия полностью остановилась.
Агент "АТЕШ" в составе армии РФ на южном направлении рассказал о растущем кризисе с плавсредствами у оккупантов. По его словам, на островах дельты Днепра у Херсона скоростных катеров почти не осталось.