Окупанти хочуть вивезти до Росії 750 дітей з Луганської області, - ОВА

Він нагадав, що у червні окупанти вивезли 150 дітей зі Старобільського району Луганської області нібито на оздоровлення до Росії. За його словами, інформації про їх повернення немає.

"Наразі загарбники комплектують групи для вивезення ще 750 дітей. У 70 % школярів на окупованій території Луганської області лікарі з РФ знайшли "патології", аби відправити їх на лікування до Росії", - сказав Лисогор.

Окрім того, у Станиці Луганській росіяни пропонують дітям разом із матерями їхати до таборів відпочинку, лякаючи "обстрілами з боку України". У разі відмови вони погрожують не допустити до навчання.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.