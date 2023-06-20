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Оккупанты хотят вывезти в Россию 750 детей из Луганской области, - ОВА

Фото: оккупанты хотят вывезти в Россию 750 детей из Луганской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С временно оккупированных территорий Луганской области захватчики планируют вывезти 750 детей в Россию якобы на лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора в эфире телемарафона.

Он напомнил, что в июне оккупанты вывезли 150 детей из Старобельского района Луганской области якобы на оздоровление в Россию. По его словам, информации об их возврате нет.

"В настоящее время захватчики комплектуют группы для вывоза еще 750 детей. У 70% школьников на оккупированной территории Луганской области врачи из РФ нашли "патологии", чтобы отправить их на лечение в Россию", - сказал Лысогор.

Кроме того, в Станице Луганской россияне предлагают детям вместе с матерями ехать в лагеря отдыха, пугая "обстрелами со стороны Украины". В случае отказа они угрожают не допустить к обучению.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области.

Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май точно известно о 19 393 ребенка, незаконно вывезенных в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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