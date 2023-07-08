Окупанти хочуть надавати росіянам житло українців, щоб заохотити працювати на ЗАЕС

Повідомляється, що 6 липня на територію ЗАЕС прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення даних про замінування росіянами станції.

Офіційна мета візиту Кірієнка значилася як ознайомлення зі станом справ на ЗАЕС та перевірка загальної безпеки. Неофіційно - посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв та спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

Так, після початку повномасштабної війни велика частина кваліфікованого персоналу ЗАЕС або залишила захоплені території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом".

При цьому спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Фахівці часто відмовляються їхати на Запорізьку АЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

"Згідно отриманої інформації на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару", - повідомляють у розвідці.

Планується, що таким чином буде розселено до 4,5 тисяч росіян. Проте наразі бажаючих їхати на Запорізьку АЕС небагато.

Загроза теракту на ЗАЕС

У червні президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому 4 червня Росія звинуватила Україну нібито в планах нібито "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет", що може означати підготовку провокацій загарбниками.

Нещодавно супутникові знімки зафіксували невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС.

Тим часом інспектори МАГАТЕ заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

Однак МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності вибухівки.

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