Оккупанты хотят предоставлять россиянам жилье украинцев, чтобы поощрить работать на ЗАЭС

Сообщается, что 6 июля на территории ЗАЭС прибыл первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования данных о заминировании россиянами станции.

Официальная цель визита Кириенко обозначалась ка знакомство с положением дел на ЗАЭС и проверкой общей безопасности. Неофициально - посланник Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений и попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом.

Так, после начала полномасштабной войны большая часть квалифицированного персонала ЗАЭС либо покинула захваченные территории, либо отказалась подписывать навязанные договоры с "Росатомом".

При этом попытка привлечения российских сотрудников также не принесла ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на Запорожскую АЭС даже, несмотря на обещанные зарплаты и льготы.

"Согласно полученной информации на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого относительно дополнительного стимулирования потенциальных работников из России. Для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, которые покинули территорию Энергодара", - сообщают в разведке.

Планируется, что таким образом будет расселено до 4,5 тысячи россиян. Однако желающих ехать на Запорожскую АЭС немного.

Угроза теракта в ЗАЭС

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом 4 июня Россия обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет", что может означать подготовку провокаций захватчиками.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали неизвестные объекты на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС.

Между тем, инспекторы МАГАТЭ заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Однако МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия взрывчатки.

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