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Окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку

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Україна, Середа 16 листопада 2022 15:41
Окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку Фото: Росія примусово вивозить на свою територію українців з тимчасово окупованих районів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Депортація українців на тимчасово окупованих територіях України триває. Наразі росіяни примусово вивезли 40 селян з Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Загарбники на сході вдаються до відверто примусових заходів, вивозячи місцевих мешканців на підконтрольні Росії території. У південних регіонах вони діють інакше: депортація тут здійснюється як "евакуація". Тобто росіяни навмисно створюють нестерпні умови перебування у тому чи іншому населеному пункті, при цьому виїзд з цих районів у бік України заборонено.

"Зокрема в смт Марківка окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили в автобус й примусово вивезли 40 місцевих мешканців у невідомому напрямку", - повідомляє ЦНС, посилаючись на місцеве підпілля.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій за можливістю залишити ці регіони і виїхати на підконтрольні Україні території.

Російські окупанти постійно примусово вивозять українців на територію Росії. Так, нещодавно вони депортували жителів Каховського району Херсонської області.

Жорстоко і цинічно російська влада під час окупації депортує українських дітей - наразі їх кількість становить 11 тисяч.

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