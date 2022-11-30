Оккупанты хотят "легализовать" репрессии

Российские оккупанты начали создание на временно оккупированных территориях собственной "судебной системы" для "легализации" репрессий и преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщает Центр, захватчики в ближайшее время планируют интеграцию собственной "судебной системы" вместе с оккупационными судами захваченных регионов. Для этого они завозят из России судей и привлекают местных предателей.

"Однако все решения этих псевдосудов юридически ничтожны, а значит, не имеют никаких правовых последствий. Это лишь имитация прав человека со стороны оккупантов и попытка легализовать свое право на репрессии, которые враг давно проводит на временно оккупированных территориях", - подчеркивает ЦНС.

Центр национального сопротивления в очередной раз призывает местных жителей покинуть регион до момента его освобождения ВСУ.