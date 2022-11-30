Оккупанты хотят "легализовать" репрессии
Российские оккупанты начали создание на временно оккупированных территориях собственной "судебной системы" для "легализации" репрессий и преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщает Центр, захватчики в ближайшее время планируют интеграцию собственной "судебной системы" вместе с оккупационными судами захваченных регионов. Для этого они завозят из России судей и привлекают местных предателей.
"Однако все решения этих псевдосудов юридически ничтожны, а значит, не имеют никаких правовых последствий. Это лишь имитация прав человека со стороны оккупантов и попытка легализовать свое право на репрессии, которые враг давно проводит на временно оккупированных территориях", - подчеркивает ЦНС.
Центр национального сопротивления в очередной раз призывает местных жителей покинуть регион до момента его освобождения ВСУ.
Недавно РБК-Украина сообщало, что россияне пытаются сформировать на временно оккупированных территориях Украины так называемые "нотариальные округа" согласно действующему российскому законодательству.
Кроме того, мы писали, что во временно оккупированных регионах российские захватчики начали формировать "добровольческие батальоны" из россиян, завозимых из разных регионов РФ.
Напомним, что оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.
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