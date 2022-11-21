Росіяни намагаються легалізувати мародерство на окупованих територіях: що відомо

Росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані "нотаріальні округи" відповідно до чинного російського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Окупанти вже розпочали процес реєстрації російських “нотаріусів”. Таким чином вони намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вилучили у місцевих мирних жителів. Тобто такі псевдонотаріуси легалізують факти мародерства і грабежу.

"Зауважимо, що жоден із документів, які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним. Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно", - наголошує ЦНС.

Центр національного спротиву вчергове закликає мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з російською владою й за можливості залишити регіон до моменту його звільнення.