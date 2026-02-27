Окупанти на Херсонщині змушують медиків йти на фронт, - "АТЕШ"

Російські командири через гостру нестачу особового складу на фронті почали переводити медичний персонал на бойові посади. Це безпосередньо пов'язано з втратами від українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.
Про такі нововведення в лавах росіян повідомили агенти руху зі складу 28-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку.
Відомо, що воювати залучають: терапевтів, фельдшерів, медбратів із медпунктів, а також відділення евакуації - їх усіх відправляють в окопи з автоматами.
"На тлі різко збільшеної активності українських БпЛА, які, за словами самих російських військових, "з'являються скрізь і постійно" у 25-кілометровій зоні, кількість поранених зростає щодня. Але лікувати й евакуювати їх нікому", - повідомляють в "АТЕШ".
Як наслідок, в результаті зросли як бойові, так і небойові втрати серед росіян.
До слова, окупанти масово скаржаться на відсутність елементарної медичної допомоги. Повідомляють, що деяким бійцям не роблять важливі процедури та перев'язки місяцями.
Нагадаємо, розвідка раніше повідомляла, що в Росії не хочуть лікувати поранених "добровольців" з окупації "Л/ДНР". Так, один із батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат біля Авдіївки, але не зміг отримати медичну допомогу.
Ми також писали, що росіяни на фронті страждають через відмову роботи супутникового інтернету Starlink. Вони шукають аналоги, але вони не спрацьовують