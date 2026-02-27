Оккупанты на Херсонщине заставляют медиков идти на фронт, - "АТЕШ"

О таких нововведениях в рядах россичян сообщили агенты движения из состава 28-го мотострелкового полка на Херсонском направлении.

Известно, что воевать привлекают: терапевтов, фельдшеров, медбратов из медпунктов, а также отделения эвакуации - их всех отправляют в окопы с автоматами.

"На фоне резко возросшей активности украинских БпЛА, которые, по словам самих российских военных, "появляются везде и постоянно" в 25-километровой зоне, количество раненых растет ежедневно. Но лечить и эвакуировать их некому", - сообщают в "АТЕШ".

Как следствие, в результате этого выросли как боевые, так и небоевые потери среди россиян.

К слову, оккупанты массово жалуются на отсутствие элементарной медицинской помощи. Сообщают, что некоторым бойцам не делают важные процедуры и перевязки месяцами.