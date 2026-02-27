RU

Оккупанты на Херсонщине заставляют медиков идти на фронт, - "АТЕШ"

Фото: боевые медики РФ вынуждены воевать на фронте (Сергей Аксенов Facebook)
Автор: Маловичко Юлия

Российские командиры из-за острой нехватки личного состава на фронте начали переводить медицинский персонал на боевые должности. Это напрямую связано с потерями от украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.

Читайте также: Партизаны "АТЕШ" превратили антенны РЭБ врага в Крыму на бесполезный металлолом

О таких нововведениях в рядах россичян сообщили агенты движения из состава 28-го мотострелкового полка на Херсонском направлении.

Известно, что воевать привлекают: терапевтов, фельдшеров, медбратов из медпунктов, а также отделения эвакуации - их всех отправляют в окопы с автоматами.

"На фоне резко возросшей активности украинских БпЛА, которые, по словам самих российских военных, "появляются везде и постоянно" в 25-километровой зоне, количество раненых растет ежедневно. Но лечить и эвакуировать их некому", - сообщают в "АТЕШ".

Как следствие, в результате этого выросли как боевые, так и небоевые потери среди россиян.

К слову, оккупанты массово жалуются на отсутствие элементарной медицинской помощи. Сообщают, что некоторым бойцам не делают важные процедуры и перевязки месяцами.

Напомним, разведка ранее сообщала, что в России не хотят лечить раненных "добровольцев" из оккупации "Л/ДНР". Так, один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери возле Авдеевки, но не смог получить медицинскую помощь.

Мы также писали, что россияны на фронте страдают из-за отказа работы спутникового интернета Starlink. Они ищут аналоги, но они не срабатывают

