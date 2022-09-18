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В России отказываются лечить раненых "добровольцев" из ОРДЛО, - разведка

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Ростов-на-Дону, Воскресенье 18 сентября 2022 17:10
В России отказываются лечить раненых "добровольцев" из ОРДЛО, - разведка Фото: россияне отказываются лечить боевиков из "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Госпитали в России отказываются лечить так называемых "добровольцев" из ОРДЛО. Кроме того, между боевиками и российскими солдатами назревает конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, боевики из "ЛДНР" жалуются на отношение со стороны командования и других подразделений оккупационных войск.

Так, в частности один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери возле Авдеевки, но не смог получить медицинскую помощь. Раненых доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, однако медики отказались их лечить.

"Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был образован по программе добровольной мобилизации БАРС - боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования", - говорится в сообщении.

Также назревает конфликт между боевиками ОРДЛО и Вооруженными силами России. При отступлении россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.

Напомним, ранее стало известно, что россияне свозят раненых в больницы оккупированного Новоайдара Луганской области. Все медучреждения города перепрофилировали в госпитале, даже детскую больницу.

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