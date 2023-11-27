Окупанти готують нові списки для масової депортації українських дітей, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на вільній території й спрощують процес усиновлення цих дітей на території РФ. Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації", - підкреслюють в ЦНС.

У повідомленні зазначають, що за ці дії першочергово відповідальний диктатор РФ Володимир Путін та його підлегла поплічниця - уповноважена при президентові РФ з прав дитини - Марія Львова-Бєлова. Саме за їхніми вказівками з території України було незаконно вивезено десятки тисяч українських дітей.

Провідні лідери світового суспільства колективно засуджують такі дії та називають їх цілеспрямованим елементом геноциду народу України.

Варто зазначити, що днями стало відомо про те, що глава російської партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов удочерив викрадену у 2022 році дівчинку із Херсона і змінив їй ім'я. Крім цього, в той час його дружина вивезла в РФ ще й 2-річного хлопчика, який зараз знаходиться під Москвою.