ua en ru
Нд, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Воєнні злочини і геноцид. У парламенті Канади засудили РФ за депортацію українських дітей

Неділя 24 вересня 2023 08:14
UA EN RU
Воєнні злочини і геноцид. У парламенті Канади засудили РФ за депортацію українських дітей Ілюстративне фото: у канадському парламенті ухвалили резолюцію із засудженням РФ через депортацію українських дітей (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

У Канаді нижня палата парламенту ухвалила резолюцію із засудженням незаконної депортації Росією українських дітей на окупованих територіях, розцінивши такі дії загарбників як воєнні злочини та геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Палати громад Канади та "Укрінформ".

Така резолюція була ухвалена одностайним рішенням.

"Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, який полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як "фільтрація"", - зазначається в документі.

Також у резолюції звучить вимога до РФ негайно припинити таку практику та "безпечно повернути дітей до України".

Як розповів депутат від Квебецького блоку Стефан Бержерон Монтервіль, який і подав резолюцію на голосування, щонайменше 19 тисяч українських дітей було незаконно вивезено російськими загарбниками.

"Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей та знищити всі їхні культурні ознаки", - наголосив він.

Депортація Росією українських дітей

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у викраденні українських дітей.

Раніше перша леді України Олена Зеленська заявляла, що РФ вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їхнього повернення складний і тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти, або хоч якось допомагати.

14 вересня стало відомо, що з окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще 11 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада діти Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою