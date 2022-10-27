Російський омбудсмен усиновила дитину з Маріуполя. МЗС просить порушити справу

Міністерство закордонних справ України просить порушити кримінальну справу проти російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вона незаконно всиновила дитину, яку депортували з Маріуполя в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

За даними МЗС, омбудсмен РФ нещодавно заявила про незаконне всиновлення української дитини, яку вивезли з Маріуполя. Також Львова-Бєлова зізналася, що допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованих територій Донбасу.

У МЗС нагадали, що незаконна депортація дітей та їх всиновлення порушують законодавство України, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року та Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

Глава МЗС Дмитро Кулеба ініціює відкриття кримінальної справи проти росіянки Львової-Бєлової.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.