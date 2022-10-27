ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський омбудсмен усиновила дитину з Маріуполя. МЗС просить порушити справу

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 жовтня 2022 14:41
Російський омбудсмен усиновила дитину з Маріуполя. МЗС просить порушити справу Фото: МЗС просить порушити справу через усиновлення дитини з Маріуполя російським омбудсменом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство закордонних справ України просить порушити кримінальну справу проти російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вона незаконно всиновила дитину, яку депортували з Маріуполя в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

За даними МЗС, омбудсмен РФ нещодавно заявила про незаконне всиновлення української дитини, яку вивезли з Маріуполя. Також Львова-Бєлова зізналася, що допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованих територій Донбасу.

У МЗС нагадали, що незаконна депортація дітей та їх всиновлення порушують законодавство України, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року та Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

Глава МЗС Дмитро Кулеба ініціює відкриття кримінальної справи проти росіянки Львової-Бєлової.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти незаконно вивезли вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація МИД Украины
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів