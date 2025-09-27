Окупанти за добу 40 разів обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені

Наслідки нічних обстрілів РФ

За минулу добу Росія випустила по Україні 115 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня вдарили дронами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла, а також зруйновано продуктовий магазин відомої мережі АТБ.

Також під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини.

Крім того, окупанти атакували Вінницьку область дронами. Є влучання у критичну інфраструктуру.