Оккупанты за сутки 40 раз обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

В результате массированных обстрелов повреждены дома, склады, админздания, один человек погиб и многие получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
По состоянию на утро 27 сентября в результате вражеских обстрелов повреждены четыре админздания в Доброполье.
Краматорский район
Лиман - один частный дом поврежден.
Крысиное - здание разрушено.
Николаевка - повреждено админздание.
Райгородок - разрушение инфраструктуры.
Славянск - четыре склада и другие объекты повреждены.
Краматорск - пострадала хозяйственная постройка.
В Иверском Новодонецкой громады повреждены административное здание, многоэтажка и частный дом.
В Громовой Балке Александровской громады пострадали три дома и два склада, уничтожен автомобиль.
В Дружковке ранены два человека, повреждены пятиэтажка и церковь. В Алексеево-Дружковке подвергся разрушениям частный дом.
Один погибший и пятеро раненых. Повреждены 18 частных домов, 12 многоэтажек, три административных здания и объект инфраструктуры.
В Северске ранен один человек, повреждены два частных дома.
За минувшие сутки из прифронтовых районов Донетчины эвакуирован 621 человек, среди них 121 ребенок.
Фото: последствия обстрелов Донецкой области (глава ОВА Вадим Филашкин)
За минувшие сутки Россия выпустила по Украине 115 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Напомним, в ночь на 27 сентября ударили дронами по Запорожью. В результате обстрела тысячи людей остались без света, а также разрушен продуктовый магазин известной сети АТБ.
Также под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области.
Кроме того, оккупанты атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.