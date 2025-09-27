Оккупанты за сутки 40 раз обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

Последствия ночных обстрелов РФ

За минувшие сутки Россия выпустила по Украине 115 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Напомним, в ночь на 27 сентября ударили дронами по Запорожью. В результате обстрела тысячи людей остались без света, а также разрушен продуктовый магазин известной сети АТБ.

Также под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области.

Кроме того, оккупанты атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.