РФ атакувала Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі

Субота 27 вересня 2025 01:43
РФ атакувала Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі Фото: ворог влучив у критичну інфраструктуру (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 27 вересня вчергове атакували Вінницьку область дронами. Наразі вже зафіксовано влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - поінформувала вона.

Наразі відомо, що в області вже немає тривоги.

Обстріл Вінницької області

Нагадаємо, що в ніч на 25 вересня вінницька область теж була під атакою дронів. Зокрема, ворог атакував критичну інфраструктуру та влучив в об'єкти енергетики.

Пізніше Наталія Заболотна уточнила, що внаслідок атаки без світла залишилися 300 побутових споживачів. Окрім того, через ворожу атаку виникли проблеми з рухом поїздів.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Війна в Україні Вінницька область
