РФ атакувала Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі
Російські окупанти в ніч на 27 вересня вчергове атакували Вінницьку область дронами. Наразі вже зафіксовано влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталії Заболотної.
"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - поінформувала вона.
Наразі відомо, що в області вже немає тривоги.
Обстріл Вінницької області
Нагадаємо, що в ніч на 25 вересня вінницька область теж була під атакою дронів. Зокрема, ворог атакував критичну інфраструктуру та влучив в об'єкти енергетики.
Пізніше Наталія Заболотна уточнила, що внаслідок атаки без світла залишилися 300 побутових споживачів. Окрім того, через ворожу атаку виникли проблеми з рухом поїздів.
