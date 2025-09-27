РФ атакувала Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі

Російські окупанти в ніч на 27 вересня вчергове атакували Вінницьку область дронами. Наразі вже зафіксовано влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - поінформувала вона. Наразі відомо, що в області вже немає тривоги.