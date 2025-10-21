РФ атакувала дронами Смілу, пошкоджена критична інфраструктура

В ніч на сьогодні, 21 жовтня, Росія завдала удару безпілотниками по місту Сміла на Черкащині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сміли Сергія Ананка.