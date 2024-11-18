Окупанти атакували Україну балістикою та дронами. Скільки цілей збила ППО

Атака РФ по Україні

17 листопада Росія вперше за останні три місяці масовано атакувала Україну. Реагуючи на масований обстріл по Україні, президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів.

Зокрема, у Києві уламки збитих дронів впали у чотирьох районах, постраждали двоє людей. Також були атаковані Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Кременчук, Одеса. Серед загиблих працівники залізниці та енергетики.

Зазначимо, що основний удар припав на об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Щойно окупанти почали запускати десятки дронів і ракет по Україні, за вказівкою "Укренерго" було запроваджено аварійні відключення світла у кількох областях.

Найскладніша ситуація з електропостачанням виникла в Одесі. Там діяли не лише відключення світла, а й перебої з водою.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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