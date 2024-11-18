Оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. Сколько целей сбила ПВО

Россия запустила по Украине "Искандеры" и дроны. ПВО сбила большую часть "Шахедов", а баллистику сбить не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 18 ноября враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, из Курской области оккупанты выпустили 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БПЛА - локационно потеряно.
17 ноября Россия впервые за последние три месяца массированно атаковала Украину. Реагируя на массированный обстрел по Украине, президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов.
В частности, в Киеве обломки сбитых дронов упали в четырех районах, пострадали двое людей. Также были атакованы Днепр, Кривой Рог, Николаев, Кременчуг, Одесса. Среди погибших - работники железной дороги и энергетики.
Отметим, что основной удар пришелся на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Как только оккупанты начали запускать десятки дронов и ракет по Украине, по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения света в нескольких областях.
Самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Одессе. Там действовали не только отключения света, но и были перебои с водой.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.