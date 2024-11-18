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Окупанти атакували Україну балістикою та дронами. Скільки цілей збила ППО

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 08:35
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Окупанти атакували Україну балістикою та дронами. Скільки цілей збила ППО Фото: ППО збила 8 з 11 дронів під час атаки росіян по Україні 18 листопада
Автор: Наталія Гурковська

Росія запустила по Україні "Іскандери" та дрони. ППО збила більшу частину "Шахедів", а балістику збити не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 18 листопада ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, із Курської області окупанти випустили 11 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Як відпрацювала ППО

Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БПЛА - локаційно втрачено.

Атака РФ по Україні

17 листопада Росія вперше за останні три місяці масовано атакувала Україну. Реагуючи на масований обстріл по Україні, президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів.

Зокрема, у Києві уламки збитих дронів впали у чотирьох районах, постраждали двоє людей. Також були атаковані Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Кременчук, Одеса. Серед загиблих працівники залізниці та енергетики.

Зазначимо, що основний удар припав на об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Щойно окупанти почали запускати десятки дронів і ракет по Україні, за вказівкою "Укренерго" було запроваджено аварійні відключення світла у кількох областях.

Найскладніша ситуація з електропостачанням виникла в Одесі. Там діяли не лише відключення світла, а й перебої з водою.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область ППО Війна в Україні
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