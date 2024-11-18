Оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. Сколько целей сбила ПВО
Россия запустила по Украине "Искандеры" и дроны. ПВО сбила большую часть "Шахедов", а баллистику сбить не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 18 ноября враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, из Курской области оккупанты выпустили 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Как отработала ПВО
Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БПЛА - локационно потеряно.
Атака РФ по Украине
17 ноября Россия впервые за последние три месяца массированно атаковала Украину. Реагируя на массированный обстрел по Украине, президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов.
В частности, в Киеве обломки сбитых дронов упали в четырех районах, пострадали двое людей. Также были атакованы Днепр, Кривой Рог, Николаев, Кременчуг, Одесса. Среди погибших - работники железной дороги и энергетики.
Отметим, что основной удар пришелся на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Как только оккупанты начали запускать десятки дронов и ракет по Украине, по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения света в нескольких областях.
Самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Одессе. Там действовали не только отключения света, но и были перебои с водой.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
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