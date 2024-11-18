Оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. Сколько целей сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 8 из 11 дронов во время атаки россиян по Украине 18 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия запустила по Украине "Искандеры" и дроны. ПВО сбила большую часть "Шахедов", а баллистику сбить не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.