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Окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе: сталася масштабна пожежа та детонація

Фото: Окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе (facebook.com/okPivden)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 26 вересня атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе. Один безпілотник вдалося збити силам ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Два дрони влучили в об'єкт військової інфраструктури", - зазначили наші воїни.

Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. Цивільне населення евакуювали з небезпечної зони.

В ОК "Південь" вказали, що, за попередніми даними, постраждалих немає. Наразі вогнеборці намагаються загасити полум'я. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 25 вересня ЗСУ знищили іранський дрон-камікадзе.

Також ми писали, що, за даними Оперативного командування "Південь", Росія не може використовувати іранські БПЛА по всій території України через обмежену дальність їх польоту.

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ОдесаВійна Росії проти України