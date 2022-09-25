Росія може використати дрони-камікадзе не всюди: Гуменюк вказала на важливу деталь

Російські війська останнім часом все частіше стали використовувати іранські дрони-камікадзе в Україні. Однак вони можуть запускати не у всі регіони, через обмежену дальність польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона підкреслила, що росіяни використовують як ракети, так і дрони-камікадзе. Втім, якщо перші можна запустити на великі відстані, то з дронами все складніше.

"Дрони є керованими і часто під час атаки змінюють напрямок руху. Зараз наші війська вивчають тактику ворога у використанні цієї зброї. Бойові хитрощі окупантів вдасться розгадати", - зазначила Гуменюк.

Також вона зазначила, відомо про те, що у цих дронів доволі гучний двигун, тому їхнє наближення можна почути.

"Тактико-технічні характеристики (дронів - ред.) ще не вивчені повністю, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені. Зараз це вивчається. Думаю, що найближчим часом повідомимо та зорієнтуємо всіх", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни тричі влучили дронами-камікадзе в адмінбудівлю Одеси. Один дрон вдалося збити - ним виявився Shahed-136 іранського виробництва, який росіяни маркують як "Герань-2".

Додамо, що українські військові попередили про ймовірність повторних атак дронами-камікадзе, а тому дали українцям поради.

Детально про те, чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136 для України читайте в нашому матеріалі.

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