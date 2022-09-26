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Оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: произошел масштабный пожар и детонация

Фото: Оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе (facebook.com/okPivden)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один беспилотник удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Два дроны попали в объект военной инфраструктуры", - отметили наши воины.

В результате удара возник масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов. Гражданское население эвакуировали из опасной зоны.

В ОК "Юг" указали, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Пока огнеборцы пытаются потушить пламя. Спасательная операция продолжается.

Напомним, 25 сентября ВСУ уничтожили иранский дрон-камикадзе.

Также мы писали, что, по данным Оперативного командования "Юг", Россия не может использовать иранские БПЛА по всей территории Украины из-за ограниченной дальности их полета.

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