Окупанти 36 разів за день обстріляли Сумську область: в ОВА назвали наслідки

Російські війська знову атакували прикордонні райони Сумської області. Так, протягом дня з території РФ по українському регіоні було здійснено 36 обстрілів. Під удари потрапили населені пункти семи територіальних громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
У зазначених ОТГ Сумщини було зафіксовано 279 вибухів. Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотінська громади
Дані про атаки:
Практично щодня населені пункти Сумської області зазнають ударів з боку російських військ. Найчастіше ворог ведеться вогонь по прикордонних громад регіону, що перебувають у зоні досяжності їхньої артилерії. Також окупанти активно застосовують для ударів та гранатомети, дрони, міномети, а також іноді авіацію.
Нагадаємо також, що 3 липня російські війська атакували Суми за допомогою безпілотників. Під обстріл потрапила багатоповерхівка - троє людей загинули, 21 отримав поранення. Вже ввечері стало відомо, що ворог атакував і прикордоння регіону - двоє людей загинули, один був поранений.
Перед цим, 1 липня, війська РФ 25 разів на день обстріляли прикордоння Сумської області. А 30 червня внаслідок російських обстрілів у Сумській області поранення отримав юнак. Декількома днями раніше через ворожий вогонь у регіоні загинула мирна жителька.
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