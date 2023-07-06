Окупанти 36 разів за день обстріляли Сумську область: в ОВА назвали наслідки

У зазначених ОТГ Сумщини було зафіксовано 279 вибухів. Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотінська громади

Дані про атаки:

По території Білопільської громади противник бив з артилерії (45 вибухів) та мінометів (10 вибухів).

Краснопільське товариство потрапило під обстріл із вертольота некерованими авіаційними ракетами (3 вибухи). Крім того, війська РФ для ударів застосовували артилерію (23 вибухи) та міномети (5 вибухів). Внаслідок цього було пошкоджено десять легкових авто, приватний житловий будинок.

По території Зноб-Новгородської громади супротивник бив з артилерії (24 вибухи).

По території Есманської громади війська РФ для обстрілу застосовували міномети (10 вибухів) та артилерію (30 вибухів).

Під мінометний обстріл також потрапила і Великописарівська громада (12 вибухів). Крім того, для атак противник застосовував і артилерію (11 вибухів).

Під артобстріл потрапила Хотінська громада (54 вибухи). Також було здійснено обстріл з вертольота некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

По території Середино-Будської громади противник здійснював гранатометний обстріл з АГС (25 вибухів), внаслідок чого пошкоджено 2 приватні житлові будинки, приміщення продовольчого магазину, автомобіль та мопед.

Удари РФ по Сумській області

Практично щодня населені пункти Сумської області зазнають ударів з боку російських військ. Найчастіше ворог ведеться вогонь по прикордонних громад регіону, що перебувають у зоні досяжності їхньої артилерії. Також окупанти активно застосовують для ударів та гранатомети, дрони, міномети, а також іноді авіацію.

Нагадаємо також, що 3 липня російські війська атакували Суми за допомогою безпілотників. Під обстріл потрапила багатоповерхівка - троє людей загинули, 21 отримав поранення. Вже ввечері стало відомо, що ворог атакував і прикордоння регіону - двоє людей загинули, один був поранений.

Перед цим, 1 липня, війська РФ 25 разів на день обстріляли прикордоння Сумської області. А 30 червня внаслідок російських обстрілів у Сумській області поранення отримав юнак. Декількома днями раніше через ворожий вогонь у регіоні загинула мирна жителька.