Кількість жертв через атаку російських БПЛА на Суми зросла

Фото: кількість жертв через атаку російських БПЛА на Суми 3 липня зросла (t.me/dsns_telegram)

Через атаку російських дронів-камікадзе на житлову багатоповерхівку в Сумах загинули троє людей. У місті 4 липня оголошено днем жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Сум Олександра Лисенка.

"Троє загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога", - розповів він. За словами Лисенка, у місті 4 липня оголошено днем скорботи. Обстріл Сум 3 липня У понеділок, 3 липня, у Сумах сталися вибухи. Пізніше міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що у місті працює ППО. Пізніше стало відомо, що російські БПЛА атакували багатоповерхівку. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу дронами загинула одна людина, а 16 отримали поранення.