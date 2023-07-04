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Кількість жертв через атаку російських БПЛА на Суми зросла

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Суми, Вівторок 04 липня 2023 09:28
Кількість жертв через атаку російських БПЛА на Суми зросла Фото: кількість жертв через атаку російських БПЛА на Суми 3 липня зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку російських дронів-камікадзе на житлову багатоповерхівку в Сумах загинули троє людей. У місті 4 липня оголошено днем жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Сум Олександра Лисенка.

"Троє загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога", - розповів він.

За словами Лисенка, у місті 4 липня оголошено днем скорботи.

Обстріл Сум 3 липня

У понеділок, 3 липня, у Сумах сталися вибухи. Пізніше міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що у місті працює ППО. Пізніше стало відомо, що російські БПЛА атакували багатоповерхівку. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу дронами загинула одна людина, а 16 отримали поранення.

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Сумська область Суми
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