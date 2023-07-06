Оккупанты 36 раз за день обстреляли Сумскую область: в ОВА назвали последствия

Российские войска снова атаковали приграничные районы Сумской области. Так, в течение дня с территории РФ по украинскому региону было совершено 36 обстрелов. Под удары попали населенные пункты семи территориальных общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
В указанных ОТО Сумской области было зафиксировано 279 взрывов. Вражеским обстрелам подвергались Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская общины.
Данные об атаках:
Практически ежедневно населенные пункты Сумской области подвергаются ударам со стороны российских войск. Чаще всего враг веден огонь по приграничным общинам региона, находящиеся в зоне досягаемости их артиллерии. Также оккупанты активно применяют для ударов и гранатометы, дроны, минометы, а также иногда авиацию.
Напомним также, что 3 июля российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников. Под обстрел попала многоэтажка - три человека погибли, 21 получил ранения. Уже вечером стало известно, что враг атаковал и приграничье региона - два человека погибли, один был ранен.
Перед этим, 1 июля, войска РФ 25 раз в день обстреляли приграничье Сумской области. А 30 июня в результате российских обстрелов в Сумской области ранения получил юноша. Несколькими днями ранее из-за вражеского огня в регионе погибла мирная жительница.
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