Оккупанты 36 раз за день обстреляли Сумскую область: в ОВА назвали последствия

В указанных ОТО Сумской области было зафиксировано 279 взрывов. Вражеским обстрелам подвергались Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская общины.

Данные об атаках:

По территории Белопольской общины противник бил из артиллерии (45 взрывов) и минометов (10 взрывов).

Краснопольское общество попало под обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (3 взрыва). Кроме того, войска РФ для ударов применяли артиллерию (23 взрыва) и минометы (5 взрывов). В результате были повреждены десять легковых авто, частный жилой дом.

По территории Зноб-Новгородская общины противник бил из артиллерии (24 взрыва).

По территории Эсманской общины войска РФ для обстрела применяли минометы (10 взрывов) и артиллерию (30 взрывов).

Под минометный обстрел также попала и Великописаревская община (12 взрывов). Кроме того, для атак противник применял и артиллерию (11 взрывов).

Под артобстрел попала Хотинская община (54 взрыва). Также был произведен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов).

По территории Середино-Будской общины противник совершал гранатометный обстрел из АГС (25 взрывов), в результате чего повреждены 2 частных жилых дома, помещение продовольственного магазина, автомобиль и мопед.

Удары РФ по Сумской области

Практически ежедневно населенные пункты Сумской области подвергаются ударам со стороны российских войск. Чаще всего враг веден огонь по приграничным общинам региона, находящиеся в зоне досягаемости их артиллерии. Также оккупанты активно применяют для ударов и гранатометы, дроны, минометы, а также иногда авиацию.

Напомним также, что 3 июля российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников. Под обстрел попала многоэтажка - три человека погибли, 21 получил ранения. Уже вечером стало известно, что враг атаковал и приграничье региона - два человека погибли, один был ранен.

Перед этим, 1 июля, войска РФ 25 раз в день обстреляли приграничье Сумской области. А 30 июня в результате российских обстрелов в Сумской области ранения получил юноша. Несколькими днями ранее из-за вражеского огня в регионе погибла мирная жительница.