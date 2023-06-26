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Внаслідок вчорашнього обстрілу Сумської області загинула жінка

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Миропілля, Понеділок 26 червня 2023 19:55
Внаслідок вчорашнього обстрілу Сумської області загинула жінка Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська вчора, 25 червня, обстріляли Сумську область. Унаслідок ворожої атаки загинула одна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

25 червня 2023 року близько 17:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл Миропільської громади Сумського району.

Зазначається, що внаслідок атаки ворога жителька села Миропілля, яка перебувала вдома, отримала тяжкі поранення та була госпіталізована, однак вже через декілька годин померла в лікарні.

Також уламками пошкоджено два приватні будинки, господарські будівлі та легковий автомобіль.

Правоохоронцями розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з РФ, і окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію регіону. Однак завдяки Силам оборони України навесні 2022 року всі захоплені території було звільнено.

Після виведення військ РФ із території Сумської області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня російські військові обстрілюють область із різних видів озброєння, для атак також застосовують і авіацію.

Нагадаємо, що вчора прикордоння Сумської області в черговий раз потрапило під вогонь російських окупантів.

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