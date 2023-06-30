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Росіяни обстрілювали Сумську область з танків та артилерії: є поранений

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П'ятниця 30 червня 2023 22:39
Росіяни обстрілювали Сумську область з танків та артилерії: є поранений Ілюстративне фото: росіяни обстрілювали Сумську область із танків та артилерії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 30 червня, 14 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок їх атак поранення отримав юнак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

За даними відомства, "прильоти" з міномету фіксували в Есманській, Юнаківській, Миропільській, Краснопільській та Зноб-Новгородській громадах.

При цьому Новослобідську громаду росіяни атакували за допомогою артилерії, а Путивльську - з мінометів, гранатометів та РСЗВ "Град".

"Хотинська громада: був танковий обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення неповнолітній юнак (2006 р.н.). Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми", - уточнюють в ОВА.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, росіяни щодня обстрілюють прикордонні території Сумської області, оскільки вони перебувають у зоні досяжності їхньої артилерії.

Для атак ворог застосовує не лише артилерію, а й гранатомети, дрони, міномети.

Внаслідок однієї з таких атак 25 червня на Сумщині загинула мирна мешканка.

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Сумська область Війна Росії проти України
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