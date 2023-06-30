Росіяни обстрілювали Сумську область з танків та артилерії: є поранений

Російські окупанти сьогодні, 30 червня, 14 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок їх атак поранення отримав юнак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram .

За даними відомства, "прильоти" з міномету фіксували в Есманській, Юнаківській, Миропільській, Краснопільській та Зноб-Новгородській громадах.

При цьому Новослобідську громаду росіяни атакували за допомогою артилерії, а Путивльську - з мінометів, гранатометів та РСЗВ "Град".

"Хотинська громада: був танковий обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення неповнолітній юнак (2006 р.н.). Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми", - уточнюють в ОВА.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, росіяни щодня обстрілюють прикордонні території Сумської області, оскільки вони перебувають у зоні досяжності їхньої артилерії.

Для атак ворог застосовує не лише артилерію, а й гранатомети, дрони, міномети.

Внаслідок однієї з таких атак 25 червня на Сумщині загинула мирна мешканка.