Війська РФ 25 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА назвали наслідки

Російські війська продовжували вести вогонь по прикордонних районах Сумської області. Протягом першого дня липня окупанти здійснили 25 обстрілів по населених пунктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сумської обласної військової адміністрації.

Так, протягом дня загалом було зафіксовано 140 вибухів внаслідок ворожих ударів.

Під обстріли потрапили 9 територіальних громад Сумської області, а саме Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.

Дані про атаки:

По території Есманської громади війська РФ вели вогонь з мінометів (20 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

З мінометів росіяни також обстрілювали Миропільську громаду (13 вибухів). В результаті було пошкоджено приватне домогосподарство та трактор.

По території Краснопільської громади вівся артилерійський обстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (11 вибухів).

Глухівську громаду обстрілювали з мінометів (8 вибухів).

На територію Білопільської громади росіяни скинули 20 мін, а також вели обстріл із артилерії (11 вибухів) та АГС (8 вибухів).

Територію Великописарівської громади обстрілювали з артилерії (6 вибухів) та мінометів (6 вибухів).

Під мінометний обстріл також потрапила Шалигинська громада (6 вибухів).

По території Юнаківської громади вівся мінометний обстріл (11 вибухів).

По території Хотінської громади війська РФ били з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

Обстріл Сумської області

Російські військові ведуть вогонь по території Сумської області практично щодня, обстрілюючи прикордонні громади регіону, які перебувають у зоні досяжності їхньої артилерії.

Також противник для завдання ударів застосовує не тільки артилерію, а й гранатомети, дрони, міномети, а ще - авіацію.

Нагадаємо, що раніше, 30 червня, внаслідок російських обстрілів із танків та артилерії в Сумській області поранення отримав юнак.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожих атак 25 червня на Сумщині загинула мирна жителька.