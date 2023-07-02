Окупанти 16 разів за день обстріляли Сумську область: є руйнування
Прикордонні райони Сумської області знову зазнавали ворожих обстрілів з території РФ. Протягом дня російські війська здійснили 16 обстрілів по населених пунктах восьми територіальних громад.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.
Так, ворожих ударів зазнавали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади Сумської області.
Загалом упродовж 2 червня було зафіксовано 116 вибухів у регіоні.
Дані про атаки:
- По території Глухівської громади війська РФ вели вогонь з АГС (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
- Територію Юнаківської громади загарбники обстрілювали з мінометів (7 вибухів).
- На територію Миропільської громади противник за допомогою безпілотника скинув 1 ВОГ (1 вибух), а також війська РФ били по регіону з мінометів (23 вибухи).
- По території Хотінської громади вівся мінометний вогонь (5 вибухів).
- Війська РФ скинули на територію Білопільської громади 19 мін, а також було зафіксовано обстріл з АГС (10 вибухів).
- Росіяни вели обстріл Краснопільської громади з артилерії (6 вибухів) та мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.
- По території Шалигинської громади противник гатив з артилерії (9 вибухів).
- Війська РФ накрили Путивльську громаду вогнем із мінометів (9 вибухів). В результаті було зруйновано 1 приватний будинок, 1 приватний будинок пошкоджено.
Російські удари по Сумській області
Населені пункти Сумської області зазнають ударів з боку військ РФ практично щодня. Найчастіше противник ведеться вогонь по прикордонних громад регіону, які знаходяться в зоні досяжності ворожої артилерії. Однак російські військові активно застосовують для ударів і гранатомети, дрони, міномети, а також іноді авіацію.
Раніше, 1 липня, війська РФ 25 разів на день обстріляли прикордоння Сумської області.
Перед цим, 30 червня, внаслідок російських обстрілів у Сумській області поранення отримав юнак. А кількома днями раніше через ворожий вогонь у регіоні загинула мирна жителька.
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