Окупанти 16 разів за день обстріляли Сумську область: є руйнування

Прикордонні райони Сумської області знову зазнавали ворожих обстрілів з території РФ. Протягом дня російські війська здійснили 16 обстрілів по населених пунктах восьми територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Так, ворожих ударів зазнавали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади Сумської області.

Загалом упродовж 2 червня було зафіксовано 116 вибухів у регіоні.

Дані про атаки:

По території Глухівської громади війська РФ вели вогонь з АГС (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Територію Юнаківської громади загарбники обстрілювали з мінометів (7 вибухів).

На територію Миропільської громади противник за допомогою безпілотника скинув 1 ВОГ (1 вибух), а також війська РФ били по регіону з мінометів (23 вибухи).

По території Хотінської громади вівся мінометний вогонь (5 вибухів).

Війська РФ скинули на територію Білопільської громади 19 мін, а також було зафіксовано обстріл з АГС (10 вибухів).

Росіяни вели обстріл Краснопільської громади з артилерії (6 вибухів) та мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

По території Шалигинської громади противник гатив з артилерії (9 вибухів).

Війська РФ накрили Путивльську громаду вогнем із мінометів (9 вибухів). В результаті було зруйновано 1 приватний будинок, 1 приватний будинок пошкоджено.

Російські удари по Сумській області

Населені пункти Сумської області зазнають ударів з боку військ РФ практично щодня. Найчастіше противник ведеться вогонь по прикордонних громад регіону, які знаходяться в зоні досяжності ворожої артилерії. Однак російські військові активно застосовують для ударів і гранатомети, дрони, міномети, а також іноді авіацію.

Раніше, 1 липня, війська РФ 25 разів на день обстріляли прикордоння Сумської області.

Перед цим, 30 червня, внаслідок російських обстрілів у Сумській області поранення отримав юнак. А кількома днями раніше через ворожий вогонь у регіоні загинула мирна жителька.