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Оккупанты 16 раз в день обстреляли Сумскую область: есть разрушения

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Сумская область, Воскресенье 02 июля 2023 23:53
Оккупанты 16 раз в день обстреляли Сумскую область: есть разрушения Фото: в Сумской ОВА назвали последствия российских обстрелов по приграничных районах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Приграничные районы Сумской области снова подвергались вражеских обстрелам с территории РФ. В течение дня российские войска совершили 16 обстрелов по населенным пунктам восьми территориальных общин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Сумской областной военной администрации.

Так, вражеских ударам подвергались Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Глуховская, Шалыгинская, Путивльская общины Сумской области.

В целом в течение 2 июня было зафиксировано 116 взрывов в регионе.

Данные об атаках:

  • По территории Глуховской общины войска РФ вели огонь из АГС (15 взрывов) и минометов (8 взрывов).
  • Территорию Юнаковской общины захватчики обстреливали из минометов (7 взрывов).
  • На территорию Миропольской общины противник с помощью беспилотника сбросил 1 ВОГ (1 взрыв), а также войска РФ били по региону из минометов (23 взрывов).
  • По территории Хотинской общины велся минометный огонь (5 взрывов).
  • Войска РФ сбросили на территорию Белопольской общины 19 мин, а также был зафиксирован обстрел из АГС (10 взрывов).
  • Россияне вели обстрел Краснопольской общины из артиллерии (6 взрывов) и минометов (4 взрыва). В результате обстрела повреждены 2 частных дома.
  • По территории Шалыгинской общины противник бил из артиллерии (9 взрывов).
  • Войска РФ накрыли Путивльскую общину огнем из минометов (9 взрывов). В результате был разрушен 1 частный дом, 1 частный дом поврежден.

Российские удары по Сумской области

Населенные пункты Сумской области подвергаются ударам со стороны войск РФ практически каждый день. Чаще всего противник веден огонь по приграничным общинам региона, которые находятся в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Однако также российские военные активно применяют для ударов и гранатометы, дроны, минометы, а также иногда авиацию.

Ранее, 1 июля, войска РФ 25 раз в день обстреляли приграничье Сумской области.

Перед этим, 30 июня, в результате российских обстрелов в Сумской области ранения получил юноша. А несколькими днями ранее из-за вражеского огня в регионе погибла мирная жительница.

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