Вибиваємо цеглинку за цеглинкою: Каллас сказала, скільки Кремль втратив від санкцій ЄС

Європейський Союз готує нові санкції проти 80 російських організацій та осіб, які підтримують війну проти України. Нові обмеження мають посилити фінансовий тиск на агресора та збільшити його економічні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила про розширення санкційного списку ЄС проти російського ВПК та пропагандистів. За її даними, збитки агресора вже сягнули 1,5 трильйона доларів.

Але Брюссель не буде зупинятись і планує суттєво розширити перелік суб’єктів, що потраплять під удар. Таку заяву Каллас зробила на Кіпрі після неформальної зустрічі міністрів оборони країн блоку.

Нові обмеження стосуватимуться таких категорій:

підприємства російського військово-промислового комплексу;

особи, відповідальні за порушення прав людини;

кремлівські пропагандисти.

За словами Каллас, санкції працюють, адже Путін втрачає гроші, людей та імпульс. Саме тому Росія посилює свої напади на українських мирних жителів.

"Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії", - наголосила очільниця євродипломатії.

Кількість підсанкційних об’єктів постійно зростає. Ще у березні блок розширив обмеження на 2600 фізичних та юридичних осіб. Політика Брюсселя залишається незмінною: активи заморожують, а фінансування воєнної машини перекривають.

Фінансування зброї для ЗСУ та нові підходи

На зустрічі міністрів обговорили й долю фонду в 6,6 мільярда євро. Ці гроші призначені для військової допомоги Україні. Раніше їх використовували лише для компенсації країнам витрат на вже передану зброю, але тепер Каллас пропонує використовувати ці кошти для:

фінансування спільних закупівель нової зброї для ЗСУ;

прямої військової допомоги від Європейського Союзу.

ЄС намагається діяти самостійно, адже це стає критично важливим на тлі послаблення позиції Сполучених Штатів. Європа прагне забезпечити стабільну підтримку Києва та не дозволити Москві відновити військову перевагу, заявила Каллас.