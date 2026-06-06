Сировина з ірландського заводу може йти у виробництво для зброї РФ, - FT

В Ірландії посилюється тиск на уряд через експорт глинозему з заводу Aughinish, який належить російському "Русалу", заснованому олігархом Олегом Дерипаскою. Сировину з цього заводу потенційно можуть використовувати для виробництва російської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Що це за завод

Глиноземний завод Aughinish на південному заході Ірландії - найбільший в Європі виробник глинозему, основної сировини для виробництва алюмінію. Сам завод не підпадає під санкції ЄС, проте його власник - "Русал", одна з найбільших алюмінієвих компаній світу.

"Русал" заснував російський олігарх Олег Дерипаска, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії.

США вносили "Русал" до санкційного списку у 2018 році, проте через рік вивели компанію з-під обмежень - після того, як Дерипаска зменшив свою частку і права голосу.

Куди йде сировина

За даними російських митних документів за 2025 рік, з якими ознайомилися Financial Times, найбільшим одержувачем глинозему з Aughinish є завод "Русала" у Красноярську.

Київська школа економіки (KSE) включила це місто до списку критично важливих військово-промислових центрів Росії.

За інформацією Irish Times, торговий підрозділ "Русала" продає алюміній з красноярського заводу торговому дому ASK, який постачає продукцію російському військово-промисловому комплексу.

Експерт KSE з питань санкцій Павло Шкуренко пояснив, для чого Росії потрібен алюміній: "Алюміній та його сплави використовуються у виробництві танків, бронетехніки, винищувачів, ракетних систем і, останнім часом, безпілотників. Наприклад, варіанти далекобійних безпілотників з реактивними турбінами (таких як "Geran-3" "Shahed") вимагають високочистих алюмінієвих сплавів".

Скільки коштує цей експорт

За даними посольства України в Дубліні, експорт глинозему з Ірландії до Росії зріс з 196 млн євро у 2021 році до 315 млн євро у 2025 році.

Міністр підприємництва Ірландії Пітер Берк цього тижня поставив під сумнів дані національного статистичного управління про те, що 83% експорту Aughinish за перший квартал пішли до Росії.

За його словами, компанія повідомила про помилку. За даними Irish Times, Aughinish назвав цифру 51% порівняно з 45% у 2025 році, пояснивши попередній показник "канцелярською помилкою".

Реакція політиків

Депутатка Європарламенту від правлячої партії Fine Gael Реджина Догерті заявила: "Якщо є хоч тінь сумніву в тому, що ми ненавмисно підтримували ланцюг поставок військових матеріалів, це має бути абсолютним імперативом для нас - діяти негайно".

До неї приєдналися ще троє депутатів Європарламенту від Fine Gael.

Співголова Європейської партії зелених Кіаран Каффе заявив, що "стає все очевиднішим, що матеріали, вироблені в Ірландії, є частиною російської військової машини в Україні", закликавши Єврокомісію санкціонувати "весь експорт матеріалів до Росії, які можуть бути використані для виробництва зброї або безпілотників".

Реакція уряду

Міністр оборони Ірландії Мікеал Мартін назвав Aughinish важливим місцевим роботодавцем, але додав: "Ми не хочемо, щоб у будь-якій формі продукт перетворювався на зброю чи вибухівку, що негативно вплинули на Україну чи, власне, на інших".

Уряд заявляє, що проводить розслідування, проте конкретних термінів не назвав.

Реакція України

Посольство України в Дубліні висловило "серйозне занепокоєння щодо продовження експорту глинозему з Ірландії до Російської Федерації", назвавши цей "торговельний потік" до Росії тривожним.

"Тільки за останній тиждень Російська Федерація випустила понад 2900 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб та понад 150 ракет проти українських міст та населених пунктів", - зазначило посольство.

Aughinish і "Русал" не відповіли на запити Financial Times про коментарі.

Зростаючий скандал відбувається на тлі того, як Ірландія , яка прийняла велику кількість українських біженців з війни, 1 липня головує в ЄС.