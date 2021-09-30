Окружной админсуд Киева открыл производство против Вihus.info по иску Порошенко, - адвокат

Он также обнародовал соответствующее постановление суда.

"Вihus.info - ответчик в административном процессе. После многомесячных "танцев с бубном" украинская "административная Фемида" вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к Вihus.info (настоящее название - общественная организация "ТОМ 14"), где мы требуем обнародования так называемых "пленок Медведчука" в их первоначальном виде", - пишет Головань в сети Facebook.

По словам адвоката, ни одно из этих видео таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл.