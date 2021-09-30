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Окружной админсуд Киева открыл производство против Вihus.info по иску Порошенко, - адвокат

Автор: Наталия Гурковская

Окружной административный суд города Киева постановил открыть производство по административному делу по иску Петра Порошенко против ОО "ТОМ 14", где истец требует обнародовать так называемые "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката пятого президента Игоря Голованя.

Он также обнародовал соответствующее постановление суда.

"Вihus.info - ответчик в административном процессе. После многомесячных "танцев с бубном" украинская "административная Фемида" вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к Вihus.info (настоящее название - общественная организация "ТОМ 14"), где мы требуем обнародования так называемых "пленок Медведчука" в их первоначальном виде", - пишет Головань в сети Facebook.

По словам адвоката, ни одно из этих видео таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл.

Напомним, в середине мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука.

После этого в Службе безопасности Украины заявили, что уже начали изучать пленки с разговорами Медведчука.

Как известно, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение в государственной измене и нарушении правил ведения войны, а уже 13 мая Медведчука отправили под домашний арест.

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Петр Порошенко